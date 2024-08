Non è finita | il Settebello ricorre al Tas cosa accade ora

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) La Federazione italiana nuoto (Fin) ha deciso: sul caso delai Giochi di Parigi 2024al Tas. Dopo aver ventilato l'ipotesi, alla luce delle motivazioni dei due ricorsi respinti, le "incongruenze" inducono la federnuoto a rivolversi al tribunale arbitrale dello sport. "Quanto accaduto in semifinale è un errore bestiale, che è stato stigmatizzato da tutti i social e i siti internazionali di pallanuoto - ha sottolineato ancora il presidente Paolo Barelli - I ragazzi hanno ricevuto solidarietà di tutti, ma sono disperati per un'opportunità persa a causa dell'arbitraggio. I due ricorsi sono stati respinti; ne presenteremo un terzo al Tas per un riscontro formale al nostro disappunto perché non credo che sortirà ulteriori effetti. Un aspetto clamoroso è che l'appello alla World Aquatics non possa modificare il risultato di una competizione secondo regolamento.