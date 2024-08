New Day ai titoli di coda?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il New Day, insieme agli Usos, è stato uno dei due migliori tag-team degli ultimi dieci anni. Oltre ad aver prodotto due campioni mondiali che per motivi diversi sono stati fenomeni estemporanei, hanno soprattutto dato vita e bei match e rivalità, riuscendo a intrattenere sia fuori che dentro il ring. Nel mondo del wrestling (e non solo) però, se non ti evolvi è difficile rimanere a galla. È parecchio ormai che il New Day non è coinvolto in nulla di interessante rimanendo ai margini degli show. L’addio (ormai pare definitivo) di Big E è stato una mazzata, sia a livello umano che di stable. Kofi e Xavier non intrattengono più ai livelli di quando erano un trio ed è anche vero che prima o poi tutto deve finire. È normale e giustificato che dopo tanti anni la stable non abbia più nulla da dire.