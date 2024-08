Nagasaki la cerimonia diventa un caso diplomatico | escluso l’ambasciatore d’Israele disertano quelli dei Paesi del G7

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Suzuki Shiro è inamovibile, e rimane fermo sulla decisione di non invitareGilad Cohen, alladi domani per il settantanovesimo anniversario del bombardamento atomico su, la città di cui è sindaco. Riferendosi ai sentimenti dei suoi cittadini, i primi di giugno il sindaco aveva inviato una lettera alisraeliano, chiedendo un immediato cessate il fuoco su Gaza, aggiungendo: “Se saremo sicuri di poter svolgere unatranquilla e senza incidenti, riconsidereremo l’invito a Israele”. Così non è stato. Il primo cittadino della città sulla costa sud-occidentale del Kyushu, però, accoglierà il rappresentantedella Palestina. Una presa di posizione un bel po’ scomoda, ma di raro coraggio, che sta generando tensioni, tra cui le defezioni una dopo l’altra da parte degli Ambasciatori occidentali di stanza a T?ky?.