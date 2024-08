Memorial Riccardino tra lacrime e sorrisi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Una giornata di festa, bagnata da qualche lacrima nel finale, ma sicuramente da ricordare. Al Dopolavoro Ferrovieri di Marina di Grosseto è andato in scena infatti la sedicesima edizione del trofeo "Top Food Maremma", primoRadiconi", lo sfortunato 15enne volato in cielo troppo presto., che frequentava da sempre con la sua famiglia proprio quella spiaggia, è stato al centro di una giornata di beach volley: quaranta, tra adulti e ragazzi, si sono dati battaglia con la formula del "giallo", ovvero niente squadre fisse ma tutti (o quasi) hanno accettato il sorteggio disputando le partite cambiando formazione ad ogni sfida. Ed è venuta fuori una giornata davvero divertente, dove non sono mancati momenti di agonismo, anche se tutto è filato via liscio.