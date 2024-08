Luciana Littizzetto denuncia le condizioni in cui è costretta a vivere sua madre | È bloccata a casa incredibile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) La situazione dei lavori condominiali può spesso rivelarsi un trauma, tra ritardi, rinvii e brevi stop (che poi non sono mai troppo brevi). E se di mezzo c’è anche una persona anziana, in una delle estati più calde degli ultimi anni, allora la situazione rischia di diventare ingestibile, o anche pericolosa. Ne sa qualcosa, che ha voluto aggiornare i suoi follower sulla situazione, quasi paradossale, in cui èsua. In un video postato su Instagram, infatti,ha mostrato suaseduta sul pianerottolo tra una rampa di scale e l’altra. L’anziana donna, che ha 91 anni, vive al terzo piano ed èa salire a piedi perché l’ascensore è rotto da maggio, e non è stato ancora riparato.