Kraven – Il Cacciatore | il film ha ufficilamente ricevuto un rating R

(Di giovedì 8 agosto 2024)– Il: ilhaunR Si potrebbe dimenticare che– Ilarriverà nelle sale quest’anno, dato che la Sony Pictures non lo ha commercializzato affatto dopo l’uscita di Madame Web (comprensibile), ma ci aspettiamo un nuovo trailer abbastanza presto, ora che ilhauna classificazione ufficiale dall’MPA. Come previsto, il prossimodi Sony “SMU” è stato classificato come R per “forte violenza sanguinosa e linguaggio“. All’inizio di quest’anno, lo studio ha spostato ilsual 13 dicembre 2024 (dal 30 agosto 2024). Ilera già stato rimandato diverse volte, dopo essere stato inizialmente programmato per l’ottobre del 2023.