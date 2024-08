Il Consiglio dei Ministri Giorgetti frena sulle banche | Non ci sarà l’extratassa E resta cauto sul tesoretto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ok al decreto Omnibus con misure su fisco ed enti locali oltre ai fondi per le emergenze e per le Vele di Scampia. E una promessa da parte del ministro dell’Economia Giancarlo: "Non ci saranno tasse sugli extraprofitti. Le tasse sui profitti, però, sì". Il responsabile di via XX Settembre si riferisce allee intanto annuncia il raddoppio a 200 mila euro della cosiddetta "flat tax" per i "miliardari" che trasferiscono il domicilio fiscale in Italia. Ma arrivano anche le autorizzazioni più veloci per gli impianti di energia da fonti rinnovabili e la riforma dei contratti della ricerca universitaria. Oltre a 3,2 miliardi di credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella Zes unica del Sud.