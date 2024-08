Gorgonzola-Foggia in bici per la fibromialgia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Incontro lain sella, il viaggio dei volontari per il Paese parte l’11 agosto dalla Martesana e toccherà 13 tappe da Nord a Sud, 1.083 chilometri fra Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia. A ogni fermata verrà distribuito materiale "per informare contro il male invisibile dai 100 sintomi". Per la città un impegno cominciato nel 2019. "Così illuminiamo la strada per la ricerca", spiega la sindaca Ilaria Scaccabarozzi che domenica darà il via alla corsa insieme a Lucia Lovecchio, alla guida del comitato Fibromialgici Uniti-Italia. "Andiamo insieme verso la guarigione – continua la prima cittadina -. Attraversando la penisola, i nostri corridori renderanno questo itinerario idealmente possibile ai fibromialgici e sensibilizzeranno tutte le persone che incontreranno".