Ecco la Via Crucis degli autotrasportatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) "È una Viaquella dei mezzi superiori a 75 quintali sul territorio. Mandano in sofferenza le attività produttive e agricole di Mezzolara e Molinella". Questa la polemica scatenata dal consigliere FdI a Budrio Pasquale Gianfrancesco. L’opposizione prosegue specificando: "Dopo la caduta del Ponte della Motta, la viabilità ordinaria per i mezzi superiori a 75 quintali ha subito grossi disagi per raggiungere Mezzolara e Molinella. Non potendo più percorrere la via Zenzalino il traffico tende a deviare per via della Pieve o via Riccardina o via Calamone, (nel budriese al confine, ndr) . Peccato che tutte queste strade hanno il divieto di transito ai mezzi superiori a 75 quintali.