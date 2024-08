Cinema sotto le stelle Tre gli appuntamenti Il primo questa sera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024)te tutte da gustare a Raggiolo conle, un assaggio di teatro ed anche una degustazione di prodotti gastronomici locali. Prende così il viala seconda edizione della rassegna "al chiaro di luna" promossa dalla Brigata di Raggiolo insieme alla cooperativa Oros e che propone la visione di tre film con ingresso gratuito e con inizio delle proiezioni fissato per le 21. Ognita sarà impreziosita da un’introduzione teatrale a cura della compagnia Nata che permetterà di entrare nella trama e nelle tematiche trattate. Ci sarà inoltre un piccolo buffet con prodotti del Casentino. "al chiaro di luna" ha già ottenuto lo scorso anno un discreto successo di pubblico ed è un progetto finanziato dal Pnrr "Attrattività Borghi Storici" per la rigenerazione culturale e per valorizzare i piccoli borghi attraverso il turismo sostenibile.