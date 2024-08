Chi è Raven Saunders e perché la sua maschera è diventata simbolo di coraggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) A Parigi 2024 la pesista statunitenseè riuscita ancora una volta a catturare l’attenzione del mondo intero. Con la suadistintiva, questa volta nera come la notte, altre volte verde e possente come quella di Hulk,non passa mai inosservata. Ma dietro questa scelta peculiare si cela però una storia di lotta,e speranza. Tutto è iniziato durante la pandemia di Covid-19. Gli atleti, obbligati a indossare mascherine, si sono dovuti adattare a nuove condizioni di gara. Per, laqualcosa di più di una semplice protezione sanitaria. Ha scoperto che le permetteva di isolarsi dal chiacchiericcio pre-gara, di concentrarsi solo su se stessa e di allontanare le distrazioni. Questo rituale le ha portato fortuna a Tokyo, dove nel 2021 ha vinto l’argento olimpico nel getto del peso.