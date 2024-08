Chelsea-Inter parla Colwill | Inter grande squadra Dobbiamo affrontarla così!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) In vista dell’amichevole, con cui si chiuderà il precampionato dei nerazzurri, il calciatore dei Blues Levisi èespresso sul valore dei meneghini e sull’importanza di tale sfida. IL GIUDIZIO – In attesa di, ultima amichevole estiva per i nerazzurri, il giocatore degli inglesi Leviha speso parole al miele per i nerazzurri in un’vista concessa ai canali ufficiali del club londinese: «affrontare questa gara come se fosse la prima partita ufficiale della stagione. Loro sono una. Erano in finale di Champions League due stagioni fa, quindi hanno molto da dare in campo e ci sfideranno in questa partita: ottenere una vittoria ci metterebbe sulla buona strada per il resto della stagione».