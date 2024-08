Anna Falchi e Fabrizio Rocca raccontano Un’estate italiana su Rai 1

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 8 agosto 2024) La domenica pomeriggio di Rai 1 torna dalle vacanze, anzi le racconta. Se la prima serata è ormai spenta da mesi e alcuni programmi come Camper saranno in replica per le prossime due settimane, nel pomeriggio del dì di festa di Rai 1 è pronto a partire un nuovo programma. Si chiameràe aprirà una finestra proprio sui luoghi e sulle abitudini delle ferie degli italiani. A condurreche ospiteranno personaggi del mondo dello spettacolo in un salotto estivo allestito nel giardino nel Grand Hotel di Rimini.: tanti argomenti in soli 45 minuti Quattro puntate, da domenica 11 agosto a domenica 1° settembre, dalle 15.30, dedicate al racconto delle vacanze e non solo.