AEW | Qualcosa si muove per Bobby Lashley? Ecco le ultime notizie

(Di giovedì 8 agosto 2024) Al momento, parecchi contratti sono in scadenza all’interno della WWE, e sebbene molti siano già in fase di rinnovo, per altri la situazione rimane incerta. Fra i più grandi punti interrogativi c’è l’attuale situazione contrattuale di, per il quale non sembrano esserci più piani. Cambio di sponda? Fightful Select riporta che il contratto discadrà questo fine settimana e, com’è intuibile, i fan si sono immediatamente gettati nelle più selvagge speculazioni, molte delle quali lo vedono prossimo ad un approdo in AEW. Pare, infatti, che si sia discussa questa possibilità nel backstage, ma nessuna trattativa è stata avviata e, al momento,risulta ancora sotto contratto con la WWE.