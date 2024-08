Abodi | dalle poltrone ci si deve alzare l’annuncio sulle intenzioni di Gravina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Andrea, ministro per lo Sport e i giovani, ha parlato a 360° degli ultimi eventi sportivi e non ha risparmiato frecciate. Il governo vuole prendersi anche il calcio? “Assolutamente no! L’obiettivo del Governo, collaborando con il Parlamento, è di creare le condizioni per facilitare una indispensabile e indifferibile stagione di riforme nel calcio e, in generale, nello sport, per rendere il nostro sistema più credibile, competitivo e sostenibile”. Sono le prime parole in un’intervista al “Corriere dello Spot”. “L’autonomia nello sport è un valore da rispettare, ma il modo più efficace per difendere l’autonomia, comunque relativa e non assoluta, dipende dalla capacità dello sport, e quindi anche del calcio, di non essere autoreferenziale, di rispettare a ogni livello i suoi valori e di saper svolgere efficacemente la sua funzione, anche sociale e culturale.