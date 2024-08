4 Ristoranti la peggior puntata mai trasmessa | rabbia di Alessandro Borghese

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 8 agosto 2024) In attesa della nuova stagione, si fa il punto sulle tante puntate di 4: questa è lae di sempre, il pubblico non ha dubbi. Negli ultimi anni gli show a tema culinario sono diventati sempre più popolari, un appuntamento imperdibile per chi ama sperimentarsi ai fornelli e non solo; oltre a MasterChef, in dieci anni di trasmissione grandissimo successo lo ha avuto anche 4di. Lae del programma di(credits: screenshot imageservice.sky.com) – cityrumors.itIl format, come ben noto, vede lo chef stellato guidare la competizione fra quattrodella stessa zona, al fine di decretare quale locale è il migliore; sotto la supervisione di, sono gli stessi ristoratori a valutarsi a vicenda le proprie attività.