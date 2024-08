Videoteca Vigor Boldini Zonari | | Quando tornerà disponibile?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ieri mattina sopralluogo al magazzino del Comune in via Marconi 37, all’interno del quale sono stati sistemati i materiali della. "Insieme a Pier Luigi Guerrini (ex bibliotecario della) – racconta la consigliera di minoranza Anna(foto) – abbiamo constatato che gli scatoloni sono collocati ordinatamente su pallet, incelofanati e sembrano in buone condizioni. Ringrazio il responsabile del magazzino per la gentilezza e la disponibilità. Ovviamente finché il materiale rimarrà chiuso, non è dato sapere se, ad esempio, le temperature o l’umidità (provocate dalla condensa sul cellofan) possano incidere sullo stato di conservazione. Così come ad oggi non è dato saperepotranno essere resi di nuovo disponibili al pubblico, né se nel complesso delristrutturato ci sarà spazio per la".