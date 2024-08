Si può essere allergiche al sole?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’allergia al, chiamata anche fotoallergia, è una reazione del sistema immunitario che colpisce la pelle in seguito all’esposizione ai raggi solari. Si distingue dall’eritema solare poiché le lesioni sono conseguenti ad una vera e propria ustione. Quali sono le cause? Alcune persone presentano forme ereditarie di allergia solare, mentre altre sviluppano segni e sintomi solo quando innescati da un altro fattore come un farmaco o una sostanza fotosensibilizzante. La fotoallergia è caratterizzata da un’eruzione cutanea che causa prurito o bruciore, mentre solo raramente compaiono altri sintomi per qualche ora come: brividi, mal di testa, nausea e malgenerale. Scoprite di più nel video di Amica.