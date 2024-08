Senato Trevisi lascia il M5s e passa a Forza Italia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Dal Movimento 5 Stelle a. Ilre Antonioentra nel gruppo azzurro in"assumendo funzioni operative sul territorio pugliese", si legge in una nota del partito. "si è sempre dimostrata aperta a proposte innovative utili per il nostro Paese e, in Parlamento, ilresi è dimostrato molto costruttivo e collaborativo con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), chiedendo di attuare il reddito energetico a livello nazionale - scrive il grupo FI in- Si tratta di un'iniziativa partita già in Puglia, alcuni anni fa, grazie ad una legge regionale a prima firma dello stesso, che punta ad abbattere il costo delle bollette, grazie all'istallazione di impianti fotovoltaici a fondo perduto sui tetti delle case.