San Paterniano i frati salutano il convento e se ne vanno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Fano, 7 agosto 2024 – La chiesa del patrono, Sana Fano, diventa un ulteriore problema per il vescovo Andreozzi. L’ordine deicappuccini ha infatti deciso di lasciare ilche ospita, anzi, meglio, ospitava, la mensa per i poveri che oggi ricevono solo pasti da asporto. Perché la struttura ora ha una quindicina di ragazze rifugiate inviate dalla Prefettura, e una ha partorito nei giorni scorsi. Una scelta non indolore, questo cambio di rotta della mensa e dei posti letto, perché ha portato alle dimissioni di Laura Cecconi che per una vita ha mandato avanti questa istituzione da sempre cara alla cittadinanza che contribuiva anche a sostenere attraverso donazioni. La chiesa di Sandi piazza Sansovino che è della curia resta di pertinenza della diocesi che si dovrà anche sobbarcare – ma non è certo – ile quindi anche la gestione della mensa.