Riviera del Conero ognuno sarà libero

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Noncerto l’associazione bagnini a spingere i colleghi delladela partecipare allo sciopero di dopodomani.farà da sé, valuterà il da farsi a seconda della propria situazione. "Io non vincolerò nessuno a partecipare allo sciopero né sto domandando agli altri, chi deciderà di aprire gli ombrelloni più tardi. E’ una decisione soggettiva presa in considerazione della propria clientela e alle dimensioni dello stabilimento balneare – dice Luca Paolillo, presidente dell’associazione bagninidele gestore dello stabilimento balneare Taunus a Numana – Per quanto mi riguarda la mia adesione, quasi sicuramente non ciperché ad esempio l’altra mattina ho affittato il mio primo ombrellone alle 6.40.