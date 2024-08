Pontecagnano tragedia alla stazione | donna investita da un treno

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Questa mattina aFaiano si è verificata unapresso laferroviaria locale: come riportato da SalernoToday, unadi circa 53 anni, residente nella frazione di Sant’Antonio, è statada unin transito. Il corpo è stato trovato tra l’erba alta, a pochi metri dai binari. Le forze dell’ordine sono subito intervenute per avviare le indagini e i familiari sono arrivati per il riconoscimento della salma. Al momento, l’ipotesi più probabile è quella del suicidio. Segui ZON.IT su Google News.