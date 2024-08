Peste suina altri aiuti La Lombardia stanzia 4 milioni di agevolazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Lahato 3,8per incrementare il fondo regionale per lefinanziarie alle imprese suinicole. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore all’Agricoltura Alessandro Beduschi. "Questo provvedimento – commenta Beduschi – si somma al pacchetto di misure destinate nell’ultimo anno agli allevamenti di suini lombardi, che devono sostenere costi elevati per ostacolare la diffusione dellaafricana. Il provvedimento facilita l’accesso ai finanziamenti per il credito di funzionamento, con la regìa di Finlombarda".