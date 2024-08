Ora la funivia piace Il Consiglio dice sì | Anche se i documenti sono arrivati all’ultimo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Secondocomunale in pochi giorni, con laDoganaccia Corno alle Scale principale protagonista. La minoranza decide di non partecipare al voto in segno di protesta nei confronti di una maggioranza, descritta come "ignorante" delle regole istituzionali e forsepoco interessata a rispettare i diritti della minoranza. Non solo, trattandosi di uncomunale in cui quasi tutti i componentialla prima esperienza amministrativa, il fatto che iutili alla discussione "sianoa ridosso della riunione, dimostra poco rispetto per tutti". Questo è il pensiero espresso dal capogruppo di Siamo Abetone Cutigliano, guidato da Andrea Tonarelli, per l’occasione affiancato solo da Alessandro Olioni.