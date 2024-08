Non abbiamo imparato proprio nulla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tu chiamale, se vuoi, rimozioni. Rimozioni dei cattivi pensieri, o meglio delle cose che evidentemente non ci piaceaffrontare. Triste dirlo, ma chiudiamo la stalla quando i buoi sono già scappati, o i pesci sono morti (più si addice al tema). Torniamo a parlare di mare eccessivamente caldo, con temperature che sono fuori norma rispetto alle nostre latitudini. E torniamo, di conseguenza, a parlare di creature tropicali che finiscono con il trovare qui un habitat compatibile con quello di origine e provenienza, al pari di altre che invece, pur arrivando anch’esse da altri mari, finiscono con il soccombere perché paradossalmente l’anomalia è tale perfino per loro e dunque Madre Natura butta all’aria le carte e prova, come può, a rimettere le cose a posto.