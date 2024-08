LIVE Vela Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Tita Banti a un passo dalla leggenda Medal Race decisiva nel Nacra 17

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladella classe17 ai Giochi Olimpici di2024. Dopo dodici regate di flotta nelle Opening Series, la fenomenale coppia mista italiana composta da Ruggeroe Caterinasi presenta all’ultimo atto da leader della generale con la certezza di una medaglia e con un buon vantaggio da gestire sui primi inseguitori per vincere l’oro. Il sogno del bis a cinque cerchi (dopo il trionfo di Tokyo 2021) è ormai ad unper gli azzurri, che si presentano allacon un margine di 14 punti sull’Argentina di Mateo Majdalani/Eugenia Bosco e 20 su Nuova Zelanda (Micah Wilkinson/Erica Dawson) e Gran Bretagna (John Gimson/Anna Burnet), appaiate in terza posizione provvisoria.