LIVE Italia-Francia 0-2 volley Olimpiadi 2024 in DIRETTA | partita sin qui a senso unico azzurri inermi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-2 Clevenot mura Lavia. 0-1 Si riparte con un primo tempo di Chinenyeze. Porro in campo per Michieletto. C’è una grande differenza rispetto al Giappone. Lì glistavano giocando male, oggi no. Il problema è che lasta esprimendo un gioco da oro olimpico. 21-25 Entra Louati e mette a segno un ace.0-2. 21-24 Free ball per lae pipe di Clevenot. Ci stanno prendendo a pallate. 21-23 Grave invasione di Russo, l’aveva difeso l’attacco di Ngapeth. 21-22 Difeso l’attacco di Michieletto, poi diagonale di Romanò. 20-22 Attacco morbido di Clevenot. 20-21 Primo tempo di Russo. 19-21 Lunga la battuta di Galassi. 19-20 Difeso l’attacco di Lavia, poi muro di Michieletto su Clevenot. 18-20 Difeso il primo tempo di Galassi, poi mani fuori di Clevenot. Lasta giocando uninarrivabile per noi.