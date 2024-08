LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | nuovo record del mondo per Lavreysen attesa per Vece e Fiorin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22DEL!! Dura solamente 5 minuti il primato di Richardson che viene battuto da Harrie. L’olandese ferma il cronometro in 9.088. 13.21 Quinta posizione provvisoria per Hoogland con il tempo di 9.293. 13.19 Carlin ferma il cronometro in 9.247 ed ottiene la quarta posizione. 13.18 Ottava posizione provvisoria per Mateusz Rudik con il tempo di 9.416. 13.17DEL!! Matthew Richardson stoppa il cronometro in 9.091! 13.16 Quinta posizione per il detentore deldel. Nicholas Paul chiude la qualificazione con il tempo di 9.371. 13.15OLIMPICO!! L’israeliano Mikhail Yakovlev stoppa il cronometro in 9.152 ed avvicina anche ildel(9.100). 13.13 Dodicesima posizione per Lendel in 9.581. Mancano 7 atleti al termine di questa qualificazioni. 13.12 Terzo tempo per Ota in 9.350.