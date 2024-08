Highlights Italia-Francia 0-3 | semifinale volley maschile Olimpiadi Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Idididelledi. Gli azzurri di Fefé De Giorgi partono contratti e non riescono ad arginare la compagine transalpina, più cinica e costante. Giannelli e compagni sembrano sciogliersi nel secondo set, quando si portano in vantaggio anche di tre lunghezze. Qualche imprecisione di troppo però fa rientrare gli uomini di Andrea Giani, che poi si galvanizzano e chiudono anche la seconda frazione. I transalpini riprendono da dove avevano lasciato e l’si trova subito ad inseguire anche nella terza frazione, dove non riesce a cambiare marcia come successo nel quarto di finale contro il Giappone e rimane lontana da unaestremamente concreta. Ladunque festeggia davanti al proprio pubblico e si assicura una medaglia, in attesa della finalissima contro la Polonia.