Decreto omnibus del 7 agosto 2024 le novità più importanti

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il Consiglio dei ministri ha approvato il 7il, un provvedimento legislativo di vasta portata che introduce diverse misure in ambito fiscale, sociale e economico. Ilsi propone di affrontare una serie di questioni urgenti, dall’assistenza alle famiglie sfollate di Scampia (Napoli) alle modifiche alla flat tax per i miliardari stranieri. Flat Tax per i miliardari stranieri Una delle misure più discusse delriguarda il raddoppio della flat tax per i miliardari stranieri che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia. La tassa passa da 100.000 a 200.000 euro annui, una mossa che il Governo giustifica con la necessità di rendere più equo il contributo dei super-ricchi al bilancio statale. Questa misura mira a bilanciare l’attrattività fiscale dell’Italia per i grandi patrimoni con l’esigenza di maggiori entrate per il fisco.