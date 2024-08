Conto alla rovescia per la nuova piazza Garibaldi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Dopo gli annunci di ritardi per i lavori in, che hanno generato tante polemiche, ci sono ora notizie confortanti sulla fine degli interventi straordinari, che hanno causato difficoltàrealizzazione del progetto di rigenerazione del salotto centrale della città. Le opere impreviste, sorte dopo il via al cantiere e richieste dSovrintendenza, secondo una nota del Comune hanno riguardato la modifica e la sistemazione di tutti i sottoservizi per la rete idrica, quella del gas e della fognatura. Un intervento che ha prolungato le tempistiche sulla consegna del progetto finale, che inizialmente erano state annunciate. Terminati dunque gli interventi straordinari, il Comune ha fatto sapere che si può ora procedere con la messa in opera del programma definitivo.