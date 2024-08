Chiara Ferragni e Silvio Campara | gossip flirt in corso e FOTO

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Non ci sono più segreti:ha una nuova storia d'amore. Il settimanale Chi ha rivelato la relazione tra l'influencer e l'imprenditore. Lepubblicate mostrano la coppia sotto il sole di Forte dei Marmi, dando il via a una serie di indiscrezioni e conferme. Secondo il servizio firmato da Valerio Palmieri, tutto è cominciato ai primi di giugno, quandosi sono incontrati ai Bagni Piero. Quel giorno,era in compagnia della moglie Giulia, madre dei suoi due figli, mentreera sotto la tenda del suo miglior amico, Angelo Tropea. Laconosceva già bene entrambi i coniugi, ma in quei giorni si vociferava di una sua presunta storia con Andrea Bisciotti, che però si è rivelata una pista sbagliata. Poco dopo, infatti, è emersa la crisi trae la moglie.