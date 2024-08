Carabinieri all’oratorio Tifosi esagitati | partita finisce con 6 Daspo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) MARCHENO (Brescia) Lo scorso 21 marzo durante unadi calcioaffollato di famiglie con bambini si erano distinti, ma non certo positivamente: un gruppo dicriminali aveva messo in atto violenze, danneggiamenti, minacce nei confronti dei giocatori e della tifoseria avversaria. Conseguenza: alle denunce si sono aggiunti sei "" per altrettanti ragazzi – cinque sono minorenni – che adesso per un periodo compreso tra un anno e due anni non potranno più assistere né mettere piede in nessun incontro calcistico. Non solo in Italia, ma in tutta Europa. In campo quella domenica c’era la Polisportiva Oratorio Marcheno e la Gso Castello di Mantova.