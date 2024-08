Bisseck a caccia di conferme | altro banco di prova in Inter-Al-Ittihad

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024)osservato speciale questa sera nel match amichevole trae Al-. Il gigante tedesco è stato il migliore finora nel precampionato. TEST – Questa sera a partire dalle 21.30, l’scenderà in campo per la penultima amichevole precampionato. Al Brianteo di Monza, arriverà l’Al-dell’ex Laurent Blanc e guidato dalle stelle Karim Benzema e N’golo Kante. Un amichevole sicuramente non banale e contro un avversario tosto. Sarà un’altra occasione perre qualcosa di nuovo per Inzaghi, ma allo stesso tempo per iniziare a fare le prove generali in vista del debutto ufficiale in campionato contro il Genoa il prossimo 17 agosto. Mancheranno alcunipreti: dagli infortunati Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Piotr Zielinski fino all’ultimo rientrante Lautaro Martinez.