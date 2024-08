Alpinista italiano muore dopo esser precipitato dalle Pyramides Calcaires

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un tragico incidente in alta quota. Morto unPiramides, vette gemelle situate ai piedi del massiccio del Monte Bianco. L’incidente è avvenuto a circa 2.600 metri di quota e ha visto coinvolti due alpinisti italiani in cordata. I due stavano scendendo lungo una via errata e sono stati sorpresi da un temporale. Durante la discesa, uno dei due è caduto per circa 200 metri. L’caduto è morto sul colpo, mentre il compagno illeso ha dato immediatamente l’allarme. Quest’ultimo è stato successivamente trasportato a Courmayeur pere assistito dal Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves. Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per recuperare il corpo e gestire le operazioni di salvataggio.