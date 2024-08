‘Agerola sui Sentieri degli Dei’ Malika Ayane in concerto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUn nuovo appuntamento da non perdere dell’entusiasmante programma di “Agerola SuiDei – Il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana”: giovedì 8 Agosto con, nella suggestiva cornice del Belvedere Parco Corona (Agerola). La serata condotta da Gianmaurizio Foderaro, si aprirà, in un contesto naturalistico unico al mondo, quella di Agerola e della Costiera Amalfitana, con l’esibizione di Roberto Colella, autore, compositore e polistrumentista, in duo con Michele Maione. Colella presenta il suo spettacolo “Canzoni nude e racconti di resistenza”, unspeciale in cui scambiarsi storie, cantare forte ed emozionarsi.