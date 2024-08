Zona ASI j’accuse di Verga UDC | Assunzioni politiche? Sarebbe un grave vulnus

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Giungono con sempre maggiore insistenza notizie che un’azienda che produce burro nellaAsi di Benevento stia facendo, o abbia già fatto,di parenti di esponenti politici e/o istituzionali ed in ogni caso in ben determinati comuni della provincia di Benevento”. Così in una nota al vetriolo, Antoniocommissario UDC nel Sannio. “Se ciò corrispondesse al vero – continua – saremmo in presenza di un, perché parliamo di Aziende che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici ed hanno avuto assegnazione di terreni dall’Asi e sono sottoposte quotidianamente al controllo proprio dell’Area di Sviluppo industriale per quanto attiene gli scarichi e la depurazione delle acque reflue”.