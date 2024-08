Zielinski Grandi aspettative

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 6 agosto 2024)” Piotr, nuovo centrocampista dell’Inter, è il protagonista di una nuova puntata di Welcome Home, la serie di interviste inedite. “Hoe spero di potermi inserire velocemente nella squadra, diventarne parte integrante. Spero di poter dare il mio contributo per continuare a portare il club alla vittoria. Devo ancora conoscere meglio i miei nuovi compagni, ma ho sentito che questo gruppo è fantastico e molto affiatato; sono sicuro che mi ambienterò velocemente”. “Lo sport è una passione di famiglia – spiega-. Ho due fratelli piùe mio papà, quando ero piccolo, mi portava in campo insieme a loro. Gli devo molto e spero che sia fiero dei risultati che ho raggiunto”.