Xavier Rudd chiude Soglianosonica | Amo l’Italia e la sua cultura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Dopo l’‘Amor Fabulas’ di Max Gazzè, che sabato sera ha incantato piazza Matteotti con i suoi arrangiamenti inediti e fascinosi,cala l’asso e si apre alla musica internazionale. Èl’ultimo protagonista della rassegna organizzata da Retropop Live, che domani serain bellezza ospitando una delle cinque tappe italiane del folksinger australiano, in tour a presentare il suo ultimo progetto discografico. Si intitola ‘Freedom session’ ed è un inno alla libertà e all’amore per la natura e per il prossimo. Sul palcoè una ‘one-man band’, circondato com’è dagli strumenti musicali più disparati, tra didgerodoo, chitarra, stompbox e tutta una serie di bassi, banjo, armoniche e tamburi.