Usaincerta data attacco Iran a Israele

(Di martedì 6 agosto 2024) 7.52 Non è ancora chiaro quandoe Hezbollah potrebbero lanciare uncontro. E'quanto il team di sicurezza nazionale della Casa Bianca avrebbe detto al presidente Biden e alla sua vice Harris,secondo un funzionario statunitense citato dal Times of Israel I rapporti indicano la previsione di una rappresaglia a breve per le uccisioni del capo di Hamas,Ismail Haniyeh,e del capo militare di Hezbollah Fuad Shukr,ma non ci sono dettagli.Biden intanto assicura: "Gli Usa sono pronti a difenderee le nostre truppe".