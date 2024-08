Strada chiusa Sappanico torna a protestare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Partiti i lavori per la rete gas, ma i residenti coinvolti si ritrovano davanti al fatto compiuto, senza accordi e comunicazione. Restano i problemi a, una delle otto frazioni a ovest del capoluogo, già in passato al centro di dispute, disagi e disservizi. Nel frattempo l’amministrazione comunale è cambiata, le frazioni sono diventate borghi, ma di fatto i problemi restano. L’ultimo proprio in una delle frazioni più ‘turbolenta’, anche e soprattutto a causa delladella strettoia e tutto ciò che sta attorno. Pochi giorni fa proprio lì attorno, in particolare nella stradina parallela che sale verso il castello di, i residenti, una trentina di famiglie, si è visto il percorso chiuso e transennato e i mezzi dell’impresa che ha avviato i lavori occupando anche il parcheggio attiguo alla Provinciale.