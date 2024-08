Skateboard calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 6 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) A distanza di una settimana dallo street ritorna lonel programma delledi, martedì 6, si svolgeranno infatti le prove dedicate al park femminile, segmento in cui non saranno presenti i rappresentanti della Nazionale italiana, in lizza solo nella categoria maschile Il grande spettacolo della disciplina urban per eccellenza torna ad infiammare il parco urbano di Place de La Concorde. Ma cosa cambia rispetto alle gare viste nei giorni scorsi? Nel park, a differenza dello street, gli skater performano non in una riproduzione artificiale dello scenario urbano, bensì un tracciato costituito da una vasca di cemento in cui, all’interno, sono posizionati elementi come quarter pipe, cunette e rampe, utilizzate per realizzare i vari trick.