Segreti di famiglia anticipazioni del 11 agosto

(Di martedì 6 agosto 2024)didel 11La nuova serie turca “di” (Yarg?), in onda su Canale 5, continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Domenica 11andrà in onda un episodio ricco di colpi di scena. Ecco un’anticipazione di ciò che accadrà. Ricordo che la serie turca è disponibile con tutti gli episodi su Mediaset Infinity.didel 11Yekta si presenta da Pars insieme a Engin, portando con sé i documenti necessari per sostenere la versione del figlio. Tuttavia, Pars rimane scettico e sottolinea le incongruenze del caso. Di conseguenza, decide di richiedere un mandato di perquisizione, incaricando Eren di supervisionare l’operazione personalmente.