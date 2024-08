Olimpiadi Tamberi ci prova | la gara più difficile di tutta la mia vita

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) La paura è alle spalle. Gianmarcoè pronto a dare il massimo alledi Parigi 2024 dopo il ricovero degli ultimi giorni per un probabile calcolo renale. Non è ancora al 100% ma non ha intenzione di tirarsi indietro. “Domani sarà molto probabilmente lapiùdila mia. Ora non si tratta più di sapere come io stia, ma di che cosa sarò in grado di fare! Lotterò con tutto me stesso, certo che il lavoro fatto fino a 3 giorni fa non può essere sparito nel nulla. Ho sempre detto che il cuore e la testa fanno la differenza, ora semplicemente è arrivato il momento di dimostrarlo! Ore 10.05 am, so che non dovrei chiedervelo, ma adesso come adesso ho davvero bisogno di sentire il vostro sostegno. Ho bisogno di sapere in quanti domani mattina scenderanno in pedana al mio fianco.