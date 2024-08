OLIMPIADI DI PARIGI Tabani-Galardi avanti Oggi i Paesi Bassi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Una qualificazione con brivido, considerando che alla Grecia sarebbe bastato segnare una rete in più per eliminare l’Italia. L’11-4 con cui le elleniche hanno sconfitto le padroni di casa della Francia non si è rivelato sufficiente e il "rischio biscotto" è stato evitato: Chiara, Giudittae le compagne del Setterosa sono quindi approdate ai quarti del torneo olimpico di2024 e possono continuare a sognare, anche se con qualche apprensione in più del previsto. Lo stesso commissario tecnico della Nazionale femminile di pallanuoto, Carlo Silipo, ha ammesso dai microfoni che la sconfitta imprevista al debutto contro le francesi ha complicato il cammino. Il primo obiettivo è comunque stato raggiunto e adesso il gruppo deve ricominciare da capo.