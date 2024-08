Napoli complicate le uscite

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 6 agosto 2024) Ilè alle prese con un calciomercato complicato. Conte ancora non ha la rosa definitiva: risulta complicato far fronte alle. Il Corriere dello Sport scrive dell’affare Folorunsho venuto meno con l’Atalanta e di Cajuste che vuole la Premier. La Stampa scrive, invece, di una probabile partenza per Torino, sponda granata, per Simeone., Scamacca frena la partenza di Folorunsho Un affare sfumato per un motivo preciso. Ilaveva chiuso una trattativa importante, un’operazione-lampo che avrebbe portato Michael Folorunsho alla corte di Gian Piero Gasperini. Come riporta il Corriere dello Sport, i dettagli erano già stati definiti e il centrocampista della Nazionale era praticamente stato ceduto all’Atalanta per 15 milioni di euro più bonus.