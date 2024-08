Mercato nero online scoperta evasione per 13 miliardi | 850 aziende coinvolte

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 6 agosto 2024) Il mondo della compravenditaè sempre sotto costante controllo da parte della Guardia di Finanza. Il riferimento non ovviamente alle piccole operazioni, bensì a quelle colossali, in grado di muovere ingenti quantitativi di denaro, non sempre dichiarati. L’ultimo caso giunge da Pescara, dove gli agenti delle fiamme gialle sono riusciti a concretizzare un’operazione che non ha precedenti, almeno in Italia, nel settore dell’e-commerce. Un miliardo inCos’è accaduto a Pescara di così clamoroso? Si può dire come sia stato scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora. Le informazioni in esso contenute coinvolgono più di 850 operatori economici. Un vero e proprio scandalo truffaldino che ha dell’incredibile. Tutti coinvolti in un sistema collaudato di vendite irregolari. Una vasta indagine che coinvolge soprattutto nomi stranieri, ma non solo.