LIVE Olimpiadi Parigi 2024 6 agosto in DIRETTA | Furlani splendido bronzo nel salto in lungo! Primo set Italia nel volley

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:33 ATLETICA – Mattiasi congeda con un altro ottimo 8.27. Serie di finale costante del giovane laziale, che sblocca il medagliere azzurro dell’atletica. 21:32 ATLETICA – MEDAGLIAAAAAA MATTIA!!! Nullo dello svizzero Ehammer. Non si ferma la striscia di podi dell’. Tocca ora all’azzurro. 21;30– 26-24SET!!! Col brivido le azzurre vanno a condurre il quarto di finale con la Serbia. 21:26– Gran rimonta delle azzurre, che tornano in gioco nelset.-Serbia 23-23. 21:24 ATLETICA – L’atleta del Bahrein Winfred Yawi si aggiudica la medaglia d’oro dei 3000 siepi tagliando il traguardo con il crono di 8:52.76 che è anche il nuovo record olimpico. Argento Uganda con Chemutai,Kenya con Cherotich.