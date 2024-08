La quinta rata della rottamazione slitta al 23 settembre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Agenzia delle entrate-Riscossione ricorda sul sito istituzionale che il decreto legislativo del 5 agosto 2024, ha differito al 15il termine per effettuare il pagamentodefinizione agevolata delle cartelle con scadenza al 31 luglio 2024, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici-quater. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22), saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro lunedì 232024. Per i pagamenti devono essere utilizzati i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata.