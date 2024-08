I bambini più vaccinati? Sono nell’azienda Usl Toscana centro | copertura quasi al 99%

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Firenze, 6 agosto 2024 – L'Azienda Uslregistra risultati eccellenti per le vaccinazioni obbligatorie neial 24esimo mese di vita, con un particolare successo per l'esavalente, che ha raggiunto il valore più alto di tutta la. Cresce anche l'adesione alla campagna vaccinale contro il papillomavirus nei giovani, mentre rimangono bassi i tassi di vaccinazione contro l'influenza negli ultra 65enni. Questi dati emergono dall'ultima relazione sanitaria che copre i territori di Empoli, Firenze, Prato e Pistoia. Successo per l'esavalente Lo scorso anno, in tutte le otto zone distretto dell'azienda, la vaccinazione che copre poliomielite, difterite, tetano, pertosse, epatite virale B e Haemophilus Influenzae tipo B ha visto un aumento significativo, raggiungendo il 98,7% rispetto al 96,9% del 2022.